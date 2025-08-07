Правительство Украины утвердило размеры денежной помощи для пенсионеров в Днепропетровской области, которые назначены ко Дню Независимости для отдельных категорий граждан.

Денежная помощь для пенсионеров и других лиц в Днепропетровской области предусмотрено для тех, кто имеет определенный статус, и будет начисляться автоматически, сообщает Politeka.

Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области будет выплачиваться согласно законодательству и постановлению Кабинета Министров Украины № 1396, которое регулирует вопросы социальной защиты ветеранов войны, лиц с особыми трудовыми заслугами, а также жертв нацистских преследований.

Механизм начисления остался прежним по сравнению с прошлыми годами. Те, кто уже получает пенсию и имеет право на такую поддержку, увидят деньги в августе вместе с основными выплатами. Дополнительно обращаться в Пенсионный фонд не нужно.

Для ветеранов войны, которые работают или находятся на военной службе, но не получают пенсию, средства будут перечислены на счета воинских частей или предприятий, где они служат или работают. Это будет осуществляться на основании заявок, подаваемых работодателями.

Размеры денежной помощи пенсионерам и другим категориям лиц в Днепропетровской области зависят от статуса конкретного получателя. В 2025 году это будет выплата в пределах от 450 до 3100 гривен. Наибольшие суммы получат лица с инвалидностью первой группы в результате войны, а также те, кто имеет особые заслуги перед государством – по 3100 гривен.

Для людей с инвалидностью второй группы эта сумма составит 2900, для третьей – 2700 гривен. Участникам боевых действий предусмотрено по 1000. Члены семей лиц с особыми заслугами получат 650. Участники войны и бывшие узники концлагерей или гетто получат по 450.

Если человек не работает и не служит, но имеет право на эти выплаты, он должен обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

