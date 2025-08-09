Українці можуть скористатися можливістю, яку пропонує нова система оплати проїзду в Запоріжжі, повідомляє Politeka.

Як зазначили у «Запоріжелектротрансі», йдеться про транспортну картку «Січ Загальна».

Вона дає змогу сплачувати за разові поїздки або оформлювати проїзні абонементи на місяць за допомогою терміналів, розташованих у салонах трамваїв, автобусів і тролейбусів.

Оформлення можливо у касі трамвайного депо за адресою вул. Шкільна, 2 або біля центрального входу підприємства. Прийом громадян здійснюється з понеділка по п’ятницю, з 08:00 до 15:30.

Вартість картки складає 60 гривень. Для отримання необхідно мати мобільний, адже номер телефону буде прив’язаний через SMS-підтвердження. Поповнення балансу відбувається через термінали EasyPay або однойменний мобільний застосунок.

Картка «Січ Загальна» не є обов’язковою для використання, але може стати зручним варіантом для тих, хто часто користується електротранспортом. У «Запоріжелектротрансі» підкреслюють, що нова система оплати проїзду в Запоріжжі покликана спростити взаємодію пасажирів із муніципальними послугами.

До слова, також повідомлялося про заборону руху транспорту у місті.

Нові вимоги стосуються всіх транспортних засобів, двигуни яких створюють надмірний акустичний тиск або обладнані системами випуску без шумопоглиначів.

У пункті 1 документа йдеться про обмеження для машин, рівень шуму від роботи яких вищий за встановлені норми, а також для тих, що використовують вихлопну систему типу «прямострум» або подібну конструкцію без засобів глушіння звуку. Заборона діятиме до завершення або скасування правового режиму воєнного стану.

