Украинцы могут воспользоваться возможностью, предлагаемой новой системой оплаты проезда в Запорожье, сообщает Politeka.

Как отметили в « Запорожэлектротрансе », речь идет о транспортной карте «Січ Загальна».

Она позволяет платить за разовые поездки или оформлять проездные абонементы в месяц с помощью терминалов, расположенных в салонах трамваев, автобусов и троллейбусов.

Оформление возможно в кассе трамвайного депо по адресу ул. Школьная, 2 или у центрального входа предприятия. Прием граждан осуществляется с понедельника по пятницу, с 08:00 до 15:30.

Стоимость карты составляет 60 гривен. Для получения необходимо иметь мобильный телефон, ведь номер телефона будет привязан через SMS-подтверждение. Пополнение баланса происходит через терминалы EasyPay или одноименное мобильное приложение.

Карта «Січ Загальна не обязательна для использования, но может стать удобным вариантом для тех, кто часто пользуется электротранспортом. В «Запорожэлектротрансе» подчеркивают, что новая система оплаты проезда в Запорожье призвана упростить взаимодействие пассажиров с муниципальными услугами.

К слову, также сообщалось о запрещении движения транспорта в городе.

Новые требования относятся ко всем транспортным средствам, двигатели которых создают чрезмерное акустичное давление или оборудованы системами выпуска без шумопоглотителей.

В пункте 1 документа говорится об ограничениях для машин, уровень шума от работы которых выше установленных норм, а также для использующих выхлопную систему типа «прямоток» или подобную конструкцию без средств глушения звука. Запрет будет действовать до завершения или отмены правового режима военного положения.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье: открыта регистрация, как получить помощь.

Также Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Запорожской области: в некоторых общинах выдают бесплатные продукты.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Запорожье: украинцев готовы поддержать, куда обращаться.