Дефіцит продуктів у Хмельницькій області у 2025 році вже відчутно впливає на мешканців регіону, створюючи складнощі у щоденному забезпеченні товарами першої необхідності, повідомляє Politeka.

У літній період особливо зросли ціни на молочні товари. На полицях супермаркетів літр молока зараз коштує у межах 39–45 гривень, а пачка вершкового масла масою 180 г навіть за акційною пропозицією стартує від 73,70 грн. За оцінкою спеціаліста «Інфагро» Максима Фастєєва, попри зростання обсягів надходження сировини, стабільний попит на жир та протеїн тримає відпускні ціни на високому рівні.

Європейські покупці скоротили замовлення на українське масло. Хоча початкова квота діяла лише до кінця липня, поставки тривали ще кілька тижнів. Через зниження експорту пропозиція на внутрішньому ринку збільшилася, що теоретично може стабілізувати ситуацію. Водночас підприємства змушені змінювати підходи до реалізації, адже напруга зберігається.

Ситуацію ускладнило сезонне падіння надоїв і накопичення запасів. У серпні середня ціна молока сягала близько 41,5 грн за літр, тоді як масло зросло з 78 грн за 200 г до 102 грн. Органічні й фермерські продукти традиційно дорожчі на 10–20%.

На думку економіста Олега Пендзiна, проблеми викликані зменшенням числа господарств, скороченням поголів’я корів та високими витратами на корми й енергоресурси. Він наголошує: «Менше корів означає менше молока, отже, висока ціна триматиметься до кінця осені 2025 року. Якщо не буде підтримки держави та доступних кредитів, можливе нове підвищення на 5–7%».

Об’єднання фермерів можуть трохи полегшити ситуацію, проте це тимчасове рішення. Споживачам радять завчасно планувати покупки і відслідковувати акції. Таким чином, дефіцит продуктів у Хмельницькій області створює нові виклики та змушує населення адаптуватися до зміни ринкових умов.

Джерело: Фокус

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Київській області: базовий товар опинився під загрозою.

Також Politeka писала, Пенсія на Київщині: ПФУ звинуватив жінку в безпричинному отриманні 125 тисяч гривень, суд виніс рішення.