Дефицит продуктов в Хмельницкой области в 2025 году уже существенно влияет на жителей региона, создавая сложности в ежедневном обеспечении товарами первой необходимости, сообщает Politeka.

В летний период особенно выросли цены на молочные товары. На полках супермаркетов литр молока сейчас стоит в пределах 39–45 гривен, а пачка сливочного масла массой 180 г даже по акционному предложению стартует от 73,70 грн. По оценке специалиста Инфагро Максима Фастеева, несмотря на рост объемов поступления сырья, стабильный спрос на жир и протеин держит отпускные цены на высоком уровне.

Европейские покупатели сократили заказы на украинское масло. Хотя начальная квота действовала только до конца июля, поставки продолжались еще несколько недель. Из-за снижения экспорта предложение на внутреннем рынке увеличилось, что теоретически может стабилизировать ситуацию. В то же время, предприятия вынуждены изменять подходы к реализации, ведь напряжение сохраняется.

Ситуацию усложнило сезонное падение надоев и накопление запасов. В августе средняя цена молока достигала около 41,5 грн за литр, в то время как масло выросло с 78 грн за 200 г до 102 грн. Органические и фермерские продукты традиционно дороже на 10–20%.

По мнению экономиста Олега Пендина, проблемы вызваны уменьшением числа хозяйств, сокращением поголовья коров и высокими затратами на корма и энергоресурсы. Он отмечает: «Меньше коров означает меньше молока, следовательно, высокая цена будет держаться до конца осени 2025 года. Если не будет поддержки государства и доступных кредитов, возможно новое повышение на 5–7%».

Объединение фермеров может немного облегчить ситуацию, однако это временное решение. Потребителям советуют заранее планировать покупки и отслеживать акции. Таким образом, дефицит продуктов в Хмельницкой области создает новые вызовы и заставляет население адаптироваться к изменению рыночных условий.

Источник: Фокус

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Дефицит продуктов в Киевской области: базовый товар оказался под угрозой.

Также Politeka писала, Пенсия в Киевской области: ПФУ обвинил женщину в беспричинном получении 125 тысяч гривен, суд вынес решение.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области: куда можно обратиться.