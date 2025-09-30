Новая система оплаты проезда в Ивано-Франковске позволяет избегать очередей, контролировать расходы и легко планировать поездки для всех пассажиров.

В Ивано-Франковске ввели новую систему оплаты проезда для пассажиров общественного транспорта с помощью карты «Галка», сообщает Politeka.

Вся информация о функционировании сервиса размещена на официальном ресурсе.

Главной целью изменения является уменьшение использования наличных денег и упрощение процесса расчетов во время поездок. Карточку можно приобрести за 45 гривен. Чтобы оплатить проезд, пассажиру достаточно приложить ее к валидатору, после чего необходимая сумма списывается автоматически. Стоимость одной поездки – 10 гривен, а пересадка в течение 30 минут после первого списания производится без дополнительных затрат. Пополнить «Галку» позволяют онлайн-сервисы, банковские приложения или специальные терминалы.

Приобрести карту можно в торговых точках города, в частности на ул. Днестровская, 5 (Рынок), ул. Сечевых Стрельцов, 13, ул. Стуса, 17, ул. Галицкая, 22, ул. Коновальца, 149, ул. Бельведерская, 40, ул. Мазепы, 169, ул. Симоненко, 11, ул. Ивана Павла ІІ, 17, ул. Железнодорожная, 30, ул. Бандеры, 10б и в других определенных точках.

Также карту можно приобрести непосредственно на остановках: ул. Иоанна Павла ІІ («АТБ»), ул. Юрия Федьковича («Областная больница»), ул. Ивасюка («Эпицентр»), ул. Максимовича, 8, а также в с. Никитинцы, по ул. Декабристов, 52 корпус 3, ул. Троллейбусная, 2, Привокзальная, 9а, Днестровская, 3, Стуса, 17, Независимости, 67, Привокзальная, 9, Независимости, 3, возле гостиницы NADIA и ул. Ивана Павла II, 18 (магазин «Всякая Всячина»).

Внедрение этой системы делает передвижение общественным транспортом в Ивано-Франковске более удобным, более быстрым и комфортным. Новая система оплаты проезда в Ивано-Франковске позволяет избегать очередей, контролировать расходы и легко планировать поездки для всех пассажиров.

