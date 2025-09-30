Прогноз погоды на октябрь говорит, что финальные дни пройдут под знаком прохладной, но сухой погоды.

Прогноз погоды на октябрь в Днепре сделали синоптики и раскрыли, что теплые солнечные дни будут плавно чередоваться с прохладными утром и вечерами, пишет Politeka.

Прогноз опубликовали синоптики портала "Метеопрог".

Прогноз погоды на октябрь в Днепре обещает, что месяц станет настоящим театром осенних настроений – изменчивым, многоликим и непредсказуемым. На протяжении всего месяца город будет чувствовать чередование теплых, по-летнему солнечных дней с прохладными, порой почти зимними утром и вечерами.

Температурная амплитуда в этот период будет поразительной: в самые теплые часы дня воздух будет прогреваться до 23 градусов, а в самые холодные ночи столбики термометров будут опускаться до 1 градуса. Это значит, что горожане смогут ощутить полный спектр осенних ощущений – от почти летнего до предзимней свежести.

Особенно теплым станет пятое число – именно в этот день температура поднимется до 23 градусов, даря днепрянам короткое «возвращение лета» среди осени. Самая холодная ночь ожидается 26 октября, когда воздух остынет до 1 градуса. В эти дни утренние прогулки уже потребуют одежды — шапок, шарфов и легких перчаток.

Дожди осенью – вещь ожидаемая, и октябрь не станет исключением. Небо будет время от времени «подкармливать» землю влагой, устраивая так называемую капельную терапию для города. Вероятные осадки ожидаются 3, 5, 10, 12, 15, 16, 19, а также с 21 по 25-е. Именно в эти дни не стоит выходить из дома без зонта. Прохладные ночи прогнозируются 26 числа (1℃), 24 числа (3℃) и 31 числа (9℃).

Первая неделя месяца встретит днепрян мягким теплом и комфортом. Дневная температура будет колебаться в пределах от 15 до 23℃, ночная - от 3 до 12. Преобладать ясная погода с небольшими облаками, а лишь 3 и 5 ожидаются кратковременные дожди, которые немного испортят настроение, но придадут атмосферности осеннему городу.

Вторая неделя будет сохранять относительно приятный характер, но постепенно напомнит о неизбежном приближении холодов. Ночи станут ощутимо прохладнее, а дневная температура снизится до диапазона 9-19℃, ночная - 5-9. Погода станет переменчивой: солнечные дни будут чередоваться с пасмурными, а 10 и 12 октября ожидаются дожди, которые принесут первые настоящие осенние ощущения.

Третья неделя ознаменуется полноценным приходом глубокой осени. Дневная температура будет колебаться в пределах 10-17℃, ночная - 6-8. Преобладают облачные дни с солнечными прояснениями, а 15 и 16 октября ожидаются дожди. Со вторника по субботу осадки станут частыми гостями, а температуры заметно упадут: днем ​​– до 8–12℃, ночью – до 1–7.

Прогноз погоды на октябрь говорит, что финальные дни пройдут под знаком прохладной, но сухой погоды. Небо станет более закрытым, солнце будет чаще прятаться за густыми облаками.

