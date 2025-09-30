Бесплатные продукты для пенсионеров в Кировоградской области обеспечивают не только базовые нужды, но и становятся эффективным механизмом поддержки пожилых людей и переселенцев

Бесплатные продукты для пенсионеров в Кировоградской области предоставляются через работу местных социальных центров и гуманитарных пунктов, сообщает Politeka.

Такая программа реализуется совместно с благотворительными фондами и направлена ​​на поддержку пожилых людей в сложных жизненных условиях. Один из центров расположен на базе областного учреждения матери и ребенка. Здесь пенсионеры и переселенцы могут получить продукты, предметы гигиены, необходимые вещи, а также воспользоваться временным жильем для ночлега.

Помещение оборудовано всем необходимым для комфортного пребывания. Здесь есть: душевые кабины, кухонные зоны и места отдыха. Помимо пищевых наборов здесь предоставляют детское питание, постельное белье и другие вещи, облегчающие повседневную жизнь.

Еще один гуманитарный пункт работает на базе УВК №26 в сотрудничестве с детским центром «Зорецвит» по адресу Студенческий бульвар, 21. В будние дни с 09:00 до 17:00 жители могут получить горячие обеды, одежду, товары для детей и продуктовые наборы для дома. Это особенно важно для пожилых людей, которые не могут самостоятельно обеспечивать себя пищей.

Для оформления помощи в центре матери и ребенка нужно предварительно позвонить по телефону, а в гуманитарном пункте — просто прийти в любые рабочие часы и обратиться к волонтерам.

Итак, бесплатные продукты для пенсионеров в Кировоградской области обеспечивают не только базовые потребности, но и становятся эффективным механизмом поддержки пожилых людей и переселенцев, охватывая все больше граждан, нуждающихся в помощи каждый день.

