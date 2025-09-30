Начало отопительного сезона 2025 года в Харьковской области приближается с наступлением холодного времени, сообщает Politeka.
С падением температуры утро и вечер становятся прохладными, поэтому органы местного самоуправления готовят жилые дома и социальные учреждения к подаче тепла.
Согласно постановлению Кабинета Министров № 830, отопительный сезон 2025-2026 годов начинается после того, как среднесуточная температура в течение трех суток не превышает +8 °C. Это правило применяется как для жилых объектов, так и для учреждений образования, здравоохранения и социальной сферы.
Первыми тепло получат медицинские учреждения, школы и детские сады. Дата старта в Харьковской области определяют местные органы власти, учитывая погодные условия, готовность теплоснабжающих предприятий и техническое состояние сетей. На начало осени отчитывается о 80–90 % подготовки к холодам, что свидетельствует об активной работе коммунальных служб.
Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что энергетическая инфраструктура страны готова более чем на 80%, обеспечиваются запасы топлива, ремонтное оборудование и средства для оперативного возобновления работы газотранспортной системы в случае аварий или атак. В то же время Сергей Корецкий, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины", отметил высокий риск массированных обстрелов энергообъектов перед началом отопительного сезона и в течение зимы, что требует особой бдительности.
Итак, начало отопительного сезона 2025 года в Харьковской области будет зависеть от погодных условий, готовности теплосетей и оперативных решений местных органов власти, чтобы обеспечить комфорт и бесперебойное теплоснабжение для всех категорий населения.
Источник: Изюм информационный
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала о подорожании продуктов: чего ожидать осенью 2025 года.
Также Politeka сообщала о повышении тарифов на электроэнергию: кого затронули изменения.
Кроме того, Politeka рассказывала о денежной помощи для пенсионеров: кто может претендовать на выплаты, перечень категорий.