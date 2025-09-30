Начало отопительного сезона 2025 года в Харьковской области будет зависеть от погодных условий, готовности теплосетей и оперативных решений местных органов власти.

Начало отопительного сезона 2025 года в Харьковской области приближается с наступлением холодного времени, сообщает Politeka.

С падением температуры утро и вечер становятся прохладными, поэтому органы местного самоуправления готовят жилые дома и социальные учреждения к подаче тепла.

Согласно постановлению Кабинета Министров № 830, отопительный сезон 2025-2026 годов начинается после того, как среднесуточная температура в течение трех суток не превышает +8 °C. Это правило применяется как для жилых объектов, так и для учреждений образования, здравоохранения и социальной сферы.

Первыми тепло получат медицинские учреждения, школы и детские сады. Дата старта в Харьковской области определяют местные органы власти, учитывая погодные условия, готовность теплоснабжающих предприятий и техническое состояние сетей. На начало осени отчитывается о 80–90 % подготовки к холодам, что свидетельствует об активной работе коммунальных служб.

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что энергетическая инфраструктура страны готова более чем на 80%, обеспечиваются запасы топлива, ремонтное оборудование и средства для оперативного возобновления работы газотранспортной системы в случае аварий или атак. В то же время Сергей Корецкий, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины", отметил высокий риск массированных обстрелов энергообъектов перед началом отопительного сезона и в течение зимы, что требует особой бдительности.

Итак, начало отопительного сезона 2025 года в Харьковской области будет зависеть от погодных условий, готовности теплосетей и оперативных решений местных органов власти, чтобы обеспечить комфорт и бесперебойное теплоснабжение для всех категорий населения.

