У Івано-Франківську запровадили нову систему оплати проїзду для пасажирів громадського транспорту за допомогою картки «Галка», повідомляє Politeka.

Вся інформація про функціонування сервісу розміщена на офіційному ресурсі.

Головною метою зміни є зменшення використання готівки та спрощення процесу розрахунків під час поїздок. Картку можна придбати за 45 гривень. Щоб оплатити проїзд, пасажиру достатньо прикласти її до валідатора, після чого необхідна сума списується автоматично. Вартість однієї поїздки – 10 гривень, а пересадка протягом 30 хвилин після першого списання відбувається без додаткових витрат. Поповнити «Галку» дозволяють онлайн-сервіси, банківські додатки або спеціальні термінали.

Придбати картку можна у торгових точках міста, зокрема на вул. Дністровська, 5 («Ринок»), вул. Січових Стрільців, 13, вул. Стуса, 17, вул. Галицька, 22, вул. Коновальця, 149, вул. Бельведерська, 40, вул. Мазепи, 169, вул. Симоненка, 11, вул. Івана Павла ІІ, 17, вул. Залізнична, 30, вул. Бандери, 10б та інших визначених точках.

Також картку можна придбати безпосередньо на зупинках: вул. Івана Павла ІІ («АТБ»), вул. Федьковича («Обласна лікарня»), вул. Івасюка («Епіцентр»), вул. Максимовича, 8, а також у с. Микитинці, на вул. Декабристів, 52 корпус 3, вул. Тролейбусна, 2, Привокзальна, 9а, Дністровська, 3, Стуса, 17, Незалежності, 67, Привокзальна, 9, Незалежності, 3, біля готелю NADIA та вул. Івана Павла ІІ, 18 (магазин «Всяка Всячина»).

Впровадження цієї системи робить пересування громадським транспортом в Івано-Франківську зручнішим, швидшим і комфортнішим. Нова система оплати проїзду в Івано-Франківську дозволяє уникати черг, контролювати витрати та легко планувати поїздки для всіх пасажирів.

