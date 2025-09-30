Початок опалювального сезону 2025 в Харківській області залежатиме від погодних умов, готовності тепломереж та оперативних рішень місцевих органів влади.

Початок опалювального сезону 2025 в Харківській області наближається з настанням холодної пори, повідомляє Politeka.

З падінням температури ранки та вечори стають прохолодними, тож органи місцевого самоврядування готують житлові будинки та соціальні заклади до подачі тепла.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 830, опалювальний сезон 2025–2026 років розпочинається після того, як середньодобова температура протягом трьох діб не перевищує +8 °C. Це правило застосовується як для житлових об’єктів, так і для установ освіти, охорони здоров’я та закладів соціальної сфери.

Першими тепло отримають медичні установи, школи та дитячі садочки. Дату старту у Харківській області визначають місцеві органи влади, враховуючи погодні умови, готовність теплопостачальних підприємств і технічний стан мереж. Станом на початок осені звітується про 80–90 % підготовки до холодів, що свідчить про активну роботу комунальних служб.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що енергетична інфраструктура країни готова на понад 80 %, забезпечуються запаси палива, ремонтне обладнання та засоби для оперативного відновлення роботи газотранспортної системи у разі аварій або атак. Водночас Сергій Корецький, голова правління НАК “Нафтогаз України”, наголосив на високому ризику масованих обстрілів енергооб’єктів перед початком опалювального сезону та протягом зими, що потребує особливої пильності.

Отже, початок опалювального сезону 2025 в Харківській області залежатиме від погодних умов, готовності тепломереж та оперативних рішень місцевих органів влади, щоб забезпечити комфорт і безперебійне теплопостачання для всіх категорій населення.

Джерело: Ізюм інформаційний

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала про подорожчання продуктів: чого очікувати восени 2025 року.

Також Politeka повідомляла про підвищення тарифів на електроенергію: кого торкнулися зміни.

Крім того, Politeka розповідала про грошову допомогу для пенсіонерів : хто може претендувати на виплати, перелік категорій.