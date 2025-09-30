Прогноз погоди на жовтень в Дніпрі каже, що фінальні дні пройдуть під знаком прохолодної, але сухої погоди.

Прогноз погоди на жовтень в Дніпрі зробили синоптики та розкрили, що теплі сонячні дні плавно чергуватимуться з прохолодними ранками та вечорами, пише Politeka.

Прогноз опублікували синоптики порталу "Метеопрог".

Прогноз погоди на жовтень в Дніпрі обіцяє, що місяць стане справжнім театром осінніх настроїв — мінливим, багатоликим і непередбачуваним. Упродовж усього місяця місто відчуватиме чергування теплих, по-літньому сонячних днів із прохолодними, часом майже зимовими ранками та вечорами.

Температурна амплітуда в цей період буде вражаючою: у найтепліші години дня повітря прогріватиметься до 23 градусів, а в найхолодніші ночі стовпчики термометрів опускатимуться до 1 градуса. Це означає, що містяни зможуть відчути повний спектр осінніх відчуттів — від майже літнього тепла до передзимової свіжості.

Особливо теплим стане 5-ого числа — саме цього дня температура підніметься до 23 градусів, даруючи дніпрянам коротке «повернення літа» серед осені. Натомість найхолодніша ніч очікується 26 жовтня, коли повітря охолоне до 1 градуса. У ці дні ранкові прогулянки вже вимагатимуть теплого одягу — шапок, шарфів і легких рукавичок.

Дощі восени — річ очікувана, і жовтень не стане винятком. Небо час від часу «підживлюватиме» землю вологою, влаштовуючи так звану крапельну терапію для міста. Найімовірніші опади очікуються 3, 5, 10, 12, 15, 16, 19, а також з 21 по 25-е. Саме в ці дні не варто виходити з дому без парасольки. Найпрохолодніші ночі прогнозуються 26 числа (1 градус), 24 числа (3 градуси) та 31 числа (9 градусів).

Перший тиждень місяця зустріне дніпрян м’яким теплом і комфортом. Денна температура коливатиметься в межах від 15 до 23 градусів, нічна — від 3 до 12. Переважатиме ясна погода з невеликими хмарами, а лише 3 та 5 очікуються короткочасні дощі, які трохи зіпсують настрій, але додадуть атмосферності осінньому місту.

Другий тиждень зберігатиме відносно теплий характер, але поступово нагадає про неминуче наближення холодів. Ночі стануть відчутно прохолоднішими, а денна температура знизиться до діапазону 9–19 градусів, нічна — 5–9. Погода стане мінливою: сонячні дні чергуватимуться з похмурими, а 10 та 12 жовтня очікуються дощі, які принесуть перші справжні осінні відчуття.

Третій тиждень ознаменується повноцінним приходом глибокої осені. Денна температура коливатиметься в межах 10–17 градусів, нічна — 6–8. Переважатимуть хмарні дні з поодинокими сонячними проясненнями, а 15 та 16 жовтня очікуються дощі. З вівторка по суботу опади стануть частими гостями, а температури помітно впадуть: удень — до 8–12 градусів, уночі — до 1–7.

Прогноз погоди на жовтень в Дніпрі каже, що фінальні дні пройдуть під знаком прохолодної, але сухої погоди. Небо стане більш закритим, сонце частіше ховатиметься за густими хмарами.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на ЖКХ з 1 жовтня у Дніпропетровській області: ціновий удар чекає на деяких українців.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: названо розмір додаткових виплат.

Як повідомляла Politeka, Початок опалювального сезону 2025 в Дніпропетровській області: коли в будинки подадуть тепло.