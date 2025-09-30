Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Кіровоградській області забезпечують не лише базові потреби, а й стають ефективним механізмом підтримки літніх людей і переселенців.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Кіровоградській області надаються через роботу місцевих соціальних центрів та гуманітарних пунктів, повідомляє Politeka.

Така програма реалізується спільно з благодійними фондами і спрямована на підтримку літніх людей у складних життєвих умовах. Один із центрів розташований на базі обласного закладу матері та дитини. Тут пенсіонери та переселенці можуть отримати продукти, предмети гігієни, необхідні речі, а також скористатися тимчасовим житлом для ночівлі.

Приміщення оснащене всім необхідним для комфортного перебування. Тут є: душові кабіни, кухонні зони та місця для відпочинку. Крім харчових наборів, тут надають дитяче харчування, постільну білизну та інші речі, що полегшують повсякденне життя.

Ще один гуманітарний пункт працює на базі НВК №26 у співпраці з дитячим центром «Зорецвіт» за адресою Студентський бульвар, 21. У будні з 09:00 до 17:00 мешканці можуть отримати гарячі обіди, одяг, товари для дітей і продуктові набори для дому. Це особливо важливо для людей похилого віку, які не можуть самостійно забезпечувати себе харчами.

Для оформлення допомоги у центрі матері та дитини потрібно попередньо зателефонувати, а у гуманітарному пункті — просто прийти у будь-які робочі години та звернутися до волонтерів.

Отже, безкоштовні продукти для пенсіонерів у Кіровоградській області забезпечують не лише базові потреби, а й стають ефективним механізмом підтримки літніх людей і переселенців, охоплюючи дедалі більше громадян, які потребують допомоги щодня.

