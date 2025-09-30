Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області змустло місцевих мешканців ретельніше рахувати свої витрати.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області відбулося у кількох населених пунктах і для багатьох це стало неприємним сюрпризом, повідомляє Politeka.

Ми зібрали інформацію щодо того, де саме і коли сталося підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області.

Так, у місті Вознесенськ в цьому році ввели нові розцінки на водопостачання та водовідведення. Тепер населення платить за централізоване водопостачання 34,89 грн за кубічний метр з ПДВ, а за водовідведення - 11,06.

Місцеві жителі відчули, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області вплинуло безпосередньо на сімейні бюджети, адже витрати на ЖКП збільшилися майже на третину порівняно з попереднім роком.

Не менш відчутні зміни сталися в Очакові. Там встановили нові розцінки на воду: постачання коштує 90,40 гривні за кубічний метр, а водовідведення - 101,30. Основними причинами називають зростання цін на енергоносії, скорочення обсягів водопостачання та численні пориви на каналізаційних мережах.

За даними Очаківської міськради та підприємства "Очаків-сервіс", стан самопливних каналізаційних мереж погіршився на 80 відсотків за останні три роки.

Пошкоджено три колектори загальною довжиною 1500 метрів, що призводить до додаткових витрат на перекачку стоків. Така ситуація змушує місцеву владу та підприємства підвищувати вартість ЖКП, щоб утримувати мережі у робочому стані.

Окрім цього, у самому Миколаєві представники ОСББ активно протестують проти двоставкової ціни на опалення, встановленої ОКП “Миколаївоблтеплоенерго”.

За їхніми словами, нова схема нарахувань змушує жителів щороку переплачувати значні суми, навіть у літні місяці, коли опалення фактично не використовується.

