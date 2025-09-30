Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области заставило местных жителей более тщательно считать свои расходы.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области произошло в нескольких населённых пунктах и ​​для многих это стало неприятным сюрпризом, сообщает Politeka.

Мы собрали информацию о том, где и когда произошло повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области.

В городе Вознесенск в этом году ввели новые расценки на водоснабжение и водоотвод. Теперь население платит за централизованное водоснабжение 34,89 грн за кубический метр по НДС, а за водоотвод – 11,06.

Местные жители почувствовали, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области повлияло непосредственно на семейные бюджеты, ведь расходы по ЖКУ увеличились почти на треть по сравнению с предыдущим годом.

Не менее ощутимые изменения произошли в Очакове. Там установили новые расценки на воду: поставка стоит 90,40 гривны за кубический метр, а водоотвод – 101,30. Основными причинами называют рост цен на энергоносители, сокращение объемов водоснабжения и порывы на канализационных сетях.

По данным Очаковского горсовета и предприятия "Очаков-сервис", состояние самотечных канализационных сетей ухудшилось на 80 процентов за последние три года.

Повреждены три коллектора общей длиной 1500 метров, что приводит к дополнительным затратам на перекачку стоков. Такая ситуация вынуждает местные власти и предприятия повышать стоимость ЖКУ, чтобы содержать сети в рабочем состоянии.

Кроме того, в самом Николаеве представители ОСМД активно протестуют против двухставочной цены на отопление, установленной ОКП "Николаевоблтеплоэнерго".

По их словам, новая схема начислений заставляет жителей ежегодно переплачивать значительные суммы даже в летние месяцы, когда отопление фактически не используется.

