Виплати передбачені постановою Кабміну.

Одинокі літні люди, які проживають в Харкові та потребують постійного стороннього догляду, можуть розраховувати на додаткову щомісячну фінансову допомогу від держави. Така грошова допомога одиноким пенсіонерам в Харкові покликана посилити соціальний захист людей похилого віку, які опинилися в уразливому становищі, а також частково покрити витрати, пов’язані з доглядом.

У 2025 році розмір цієї щомісячної доплати становить 944 гривні. Проте вона призначається не всім пенсіонерам, а лише тим, хто відповідає певним вимогам.

Щоб мати право на отримання цієї грошової допомоги одиноким пенсіонерам в Харкові, необхідно відповідати таким критеріям:

Вік особи має бути не менше 80 років. Саме з цього віку вважається, що людина має підвищену потребу в сторонній допомозі.

Пенсіонер повинен мешкати окремо, тобто без рідних або інших осіб, які могли б надавати повсякденну підтримку в побуті.

Обов’язковою умовою є наявність медичного висновку, який підтверджує потребу в постійному догляді. Такий документ видається лікарсько-консультативною комісією після відповідного обстеження.

Доплата передбачена виключно для осіб, які отримують пенсію за віком. Пенсіонери, що перебувають на пенсії через інвалідність, права на цю допомогу не мають.

Щоб оформити виплату, пенсіонеру потрібно звернутися до найближчого управління соціального захисту населення або сервісного центру Пенсійного фонду України.

Для подання заяви необхідно мати при собі:

заяву про призначення доплати;

копію паспорта;

копію ідентифікаційного коду;

медичний висновок лікарсько-консультативної комісії.

Після подання всіх необхідних документів і перевірки дотримання умов, відповідні органи ухвалюють рішення щодо нарахування допомоги. У разі позитивного рішення кошти будуть щомісяця виплачуватися разом із основною пенсією.

