Денежная помощь одиноким пенсионерам в Харькове предусмотрена законодательством и предоставляется при соответствии определенным критериям.

Выплаты предусмотрены постановлением Кабмина.

Одинокие пожилые люди, проживающие в Харькове и нуждающиеся в постоянном постороннем уходе, могут рассчитывать на дополнительную ежемесячную финансовую помощь от государства. Такая денежная помощь одиноким пенсионерам в Харькове призвана усилить социальную защиту пожилых людей, оказавшихся в уязвимом положении, а также частично покрыть расходы, связанные с уходом.

В 2025 году размер этой ежемесячной доплаты составляет 944 гривны. Однако она назначается не всем украинцем, а только тем, кто отвечает определенным требованиям.

Чтобы иметь право на получение этой денежной помощи одиноким пенсионерам в Харькове, необходимо соответствовать следующим критериям:

Возраст личности должен быть не менее 80 лет. Именно с этого возраста считается, что человек нуждается в посторонней помощи.

Пенсионер должен проживать отдельно, то есть без родных или других лиц, которые могли бы оказывать повседневную поддержку в быту.

Обязательным условием является наличие медицинского заключения, подтверждающего необходимость постоянного ухода. Такой документ выдается врачебно-консультативной комиссией после соответствующего обследования.

Доплата предусмотрена исключительно для лиц, получающих пенсию по возрасту.

Чтобы оформить выплату, пенсионеру нужно обратиться в ближайшее управление социальной защиты населения или сервисный центр ПФУ.

Для подачи заявления необходимо иметь при себе:

заявление о назначении доплаты;

копию паспорта;

копию идентификационного кода;

медицинское заключение врачебно-консультативной комиссии.

После представления всех необходимых документов и проверки соблюдения условий, соответствующие органы принимают решение о начислении пособия. В случае положительного решения, средства будут ежемесячно выплачиваться вместе с основной пенсией.

