Платформа «Допомагай» крім безкоштовного житла для ВПО у Запоріжжі пропонує широкий спектр додаткової підтримки.

Безкоштовне житло для ВПО у Запоріжжі реалізується завдяки зусиллям ГО «Центр Соціального партнерства "Перспектива"» за підтримки міжнародної організації Mercy Corps, повідомляє Politeka.

Детальна інформація про цю ініціативу доступна на офіційній сторінці організації.

Програма спрямована на людей поважного віку та сім’ї без маленьких дітей, які потребують тимчасового житла терміном до трьох тижнів.

Окрім забезпечення житловими умовами, переселенці можуть отримати безкоштовні юридичні консультації та підтримку психолога. Для отримання додаткової інформації рекомендовано звертатися телефоном або заповнювати електронну форму на сайті.

Проєкт допомагає внутрішньо переміщеним особам адаптуватися у новому середовищі, створюючи безпечні й комфортні умови під час змін.

За даними платформи «Допомагай», для переселенців доступні два окремих житла у приватному секторі. Один з варіантів — будинок із трьома кімнатами, обладнаний газовим опаленням та повним набором побутових зручностей, включаючи туалет і душ у середині. Друге помешкання — двокімнатний будинок на вулиці Печерській, де є вуличний санвузол, але також можливість користуватися душем у головній будівлі.

Проживання передбачає спільне використання кухонного простору, пральної машини і безкоштовного інтернету. Всі кімнати мебльовані: ліжка, шафи та базові речі для комфортного побуту. Організатори надають допомогу у реєстрації як внутрішньо переміщеної особи і підтримують під час оформлення соціальних виплат.

