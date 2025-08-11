Платформа «Допомагай» помимо бесплатного жилья для ВПЛ в Запорожье предлагает широкий спектр дополнительной поддержки.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье реализуется благодаря усилиям ОО "Центр Социального партнерства "Перспектива"" при поддержке международной организации Mercy Corps.

Подробная информация об этой инициативе доступна на официальной странице организации .

Программа направлена на людей преклонного возраста и семьи без маленьких детей, нуждающихся в временном жилье сроком до трех недель.

Помимо обеспечения жилых условий, переселенцы могут получить бесплатные юридические консультации и поддержку психолога. Для получения дополнительной информации рекомендуется обращаться по телефону или заполнять электронную форму на сайте.

Проект помогает внутренне перемещенным адаптироваться в новой среде, создавая безопасные и комфортные условия во время изменений.

По данным платформы «Допомагай», для переселенцев доступны два отдельных жилья в частном секторе. Один из вариантов – дом с тремя комнатами, оборудованный газовым отоплением и полным набором бытовых удобств, включая туалет и душ внутри. Второе помещение – двухкомнатный дом на улице Печерской, где есть уличный санузел, но также возможность пользоваться душем в главном здании.

Проживание подразумевает совместное использование кухонного пространства, стиральной машины и бесплатного интернета. Все комнаты меблированы: кровати, шкафы и базовые принадлежности для комфортного обихода. Организаторы оказывают помощь в регистрации как внутри перемещенного лица и поддерживают при оформлении социальных выплат.

Платформа «Допомагай» помимо бесплатного жилья для ВПЛ в Запорожье предлагает широкий спектр дополнительной поддержки — от медицинских услуг до гуманитарной помощи и волонтерских инициатив.

