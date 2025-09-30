Полномасштабная война заставила миллионы украинцев покинуть свои дома и искать бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области можно найти благодаря государственным и волонтерским инициативам, сообщает Politeka.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области предоставляется по определенным правилам. Основой является Закон Украины о жилом фонде социального назначения, определяющий порядок распределения квартир для нуждающихся.

Следует учитывать, что процесс оформления бесплатного жилья для ВПЛ в Киевской области может быть длительным и требует сбора документов.

Среди основных категорий, которые могут претендовать на социальное жилище, называют военнослужащих, внутренне перемещенных лиц, людей с инвалидностью, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Также в список относятся семьи погибших военных и общины, чья недвижимость разрушена в результате боевых действий. Для переселенцев предусмотрены квартиры в более безопасных регионах страны, предоставляемые за счет международной помощи, а также служебные помещения на временной основе.

В первую очередь дом получают семьи с детьми, пожилые люди и лица с инвалидностью. Для военных государство предлагает новостройки или восстановленные помещения, финансирование которых осуществляется из бюджета или донорских взносов.

Среди ныне работающих программ следует выделить несколько ключевых. "Восстановление" создана для переселенцев и граждан, чьи дома были разрушены. Она предусматривает сертификаты на покупку нового дома или денежную помощь на строительство.

Еще один вариант поддержки - это "есел". Она ориентирована на военных, медиков, педагогов и ученых. Для этих категорий доступна ипотека под 3 процента.

