Ограничение движения транспорта в Черкассах было введено почти на два месяца, сообщает Politeka.

С сентября и по 31 октября на улице Новопречистенская перекрыли участок между переулком Клименковским и улицей Надпольной.

Ограничение движения транспорта в Черкассах коснулось всех жителей, пользующихся этой частью дороги. Такое решение принял исполнительный комитет городского совета. О нем в начале сентября сообщил городской голова.

Он отметил, что ограничение движения транспорта в Черкассах обусловлено необходимостью провести ремонтные работы, связанные с заменой тепловой сети.

Ремонтные работы уже стартовали и продлятся до конца октября. Этот период определен как наиболее удобный для замены труб, ведь с наступлением холодов теплосеть должна работать бесперебойно.

Представители власти уверяют, что все работы планируется выполнить в установленные сроки. Местные жители просят войти в положение и учитывать данную информацию при планировании поездок.

Напомним, что ранее мы также писали о том, какую работу предлагают пожилым людям в нашем регионе. Предложения есть в сфере уборки, клиентского сервиса и охраны.

На некоторых должностях работодатели готовы платить пенсионерам от 20 500 гривен в месяц, поэтому это хороший шанс хорошо подзаработать и при этом оставаться социально активным.

Детальнее о том, где предлагают такие зарплаты, читайте в нашей статье по ссылке. Там же есть и другие интересные предложения, так что каждый знайте то, что ему по душе.

