Новая денежная помощь с 1 октября в Харьковской области может стать мучительным спасательным кругом для многих местных жителей.

Новая денежная помощь с 1 октября в Харьковской области позволит семьям в прифронтовых населенных пунктах получать ежемесячную компенсацию за потребленную электроэнергию, сообщает Politeka.

Программа призвана поддержать людей в зонах повышенной опасности, где энергоснабжение нестабильно, а доступ к базовым услугам ограничен.

По постановлению Кабинета Министров Украины с 1 октября семьи, получающие жилищные субсидии или льготы и проживающие на территориях активных или возможных боевых действий, ежемесячно будут получать новую денежную помощь в Харьковской области.

Она будет назначаться автоматически через Пенсионный фонд Украины. Подавать отдельное заявление не нужно. Выплаты будут поступать вместе с жилищными субсидиями и льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Размер нового денежной помощи с 1 октября в Харьковской области рассчитан на каждого и соответствует стоимости 100 киловатт электроэнергии на человека.

В общей сложности сумма не будет превышать 300 киловатт. Приблизительно это от 300 до 900 гривен в месяц, а многодетные семьи, пенсионеры и люди с инвалидностью будут получать дополнительную поддержку, особенно если у их домов нет альтернативных источников энергии.

Финансирование программы осуществляется из резервного фонда государственного бюджета с участием международных партнеров. Предоставление выплаты будет продолжаться до того момента, пока семья находится на территории активных или возможных боевых действий и сохраняет право на субсидию или льготу.

Выплаты прекращаются при выезде за пределы этих территорий, уничтожении жилого дома или изменении статуса территории на условно безопасную или оккупированную.

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: украинцам готовы предоставить бесплатные услуги, какие именно

Также Politeka писала о выплатах для ВПЛ: кто и какую помощь может получить

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для переселенцев: кто имеет право