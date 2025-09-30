Нова грошова допомога з 1 жовтня у Харківській області може стати спражнім рятувальним колом для багатьох місцевих мешканців.

Нова грошова допомога з 1 жовтня у Харківській області дозволить родинам у прифронтових населених пунктах отримувати щомісячну компенсацію за спожиту електроенергію, повідомляє Politeka.

Програма покликана підтримати людей у зонах підвищеної небезпеки, де енергопостачання нестабільне, а доступ до базових послуг обмежений.

За постановою Кабінету Міністрів України, з 1 жовтня сім’ї, що отримують житлові субсидії або пільги та проживають на територіях активних або можливих бойових дій, щомісяця будуть отримувати нову грошову допомогу в Харківській області.

Вона призначатиметься автоматично через Пенсійний фонд України. Подавати окрему заяву не потрібно. Виплати надходитимуть разом із житловими субсидіями та пільгами на оплату житлово-комунальних послуг.

Розмір нової грошової допомоги з 1 жовтня у Харківській області розрахований на кожного члена родини і відповідає вартості 100 кіловатів електроенергії на людину.

Загалом сума не перевищуватиме 300 кіловатів. Приблизно це від 300 до 900 гривень на місяць, а багатодітні сім’ї, пенсіонери та люди з інвалідністю отримуватимуть додаткову підтримку, особливо якщо їхні будинки не мають альтернативних джерел енергії.

Фінансування програми здійснюється із резервного фонду державного бюджету за участю міжнародних партнерів. Надання виплати буде продовжуватись до моменту, поки родина перебуває на території активних або можливих бойових дій і зберігає право на субсидію чи пільгу.

Виплати припиняються у разі виїзду за межі цих територій, знищення житлового будинку або зміни статусу території на умовно безпечну чи окуповану.

