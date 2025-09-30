Повномасштабна війна змусила мільйони українців покинути свої домівки і шукати безкоштовне житло для ВПО у Київській області.

Безкоштовне житло для ВПО у Київській області можна знайти завдяки державним та волонтерським ініціативам, повідомляє Politeka.

Безкоштовне житло для ВПО в Київській області надається за певними правилами. Основою є Закон України про житловий фонд соціального призначення, що визначає порядок розподілу квартир для тих, хто цього потребує.

Варто враховувати, що процес оформлення безкоштовного житла для ВПО у Київській області може бути тривалим і вимагає збору документів.

Серед основних категорій, які можуть претендувати на соціальне помешкання, називають військовослужбовців, внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю, сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків.

Також до списку належать родини загиблих військових і громади, чия нерухомість зруйнована внаслідок бойових дій. Для переселенців передбачені квартири у безпечніших регіонах країни, що надаються за рахунок міжнародної допомоги, а також службові приміщення на тимчасовій основі.

У першу чергу дім отримують родини з дітьми, літні люди та особи з інвалідністю. Для військових держава пропонує новобудови або відновлені помешкання, фінансування яких здійснюється з бюджету або донорських внесків.

Серед програм, які нині працюють, варто виділити кілька ключових. "єВідновлення" створена для переселенців та громадян, чиї будинки були зруйновані. Вона передбачає сертифікати на придбання нового дому або грошову допомогу на будівництво.

Ще один варіант підтримки - це "єОселя". Вона орієнтована на військових, медиків, педагогів та науковців. Для цих категорій доступна іпотека під 3 відсотки.

Джерело

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме

Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для переселенців: хто має право