В условиях дефицита продуктов в Киевской области и других регионах, импорт увеличивается.

Дефицит продуктов в Киевской области в этом сезоне затрагивает один из самых популярных фруктов среди украинцев – яблоки, сообщает Politeka.

Эксперт Тарас Баштанник отметил, что в течение сезона цены на плоды повышались ежемесячно на 5-7%, а в начале лета составили 60-80 гривен за килограмм. Основными причинами стали сокращение запасов, дефицит продуктов в Киевской области, снижение качества фруктов и нехватка современных хранилищ для их хранения. Поэтому страна даже была вынуждена закупать яблоки за рубежом, что нетипично для традиционного экспортера.

С августа наблюдается частичное снижение стоимости: яблоки продают за 30–50 гривен за килограмм. Специалисты прогнозируют умеренное повышение на 3–5% ежемесячно в ближайшее время. Украина остается поставщиком яблок на внешние рынки, но при дефиците продуктов в Киевской области и других регионах импорт увеличивается. Цена на внутреннем рынке формируется под влиянием экспортных ставок и стоимости яблочного концентрата. В случае снижения внутренних цен производители предпочитают переработку или экспорт во избежание убыточных продаж.

Разница между популярными сортами колеблется на 5–10%, а ключевыми факторами цены остаются качество плодов, калибров, окраски и вкусовые характеристики. Потребители предпочитают массовые сорта, тогда как фермеры выбирают новые с учетом местных условий и рисков.

На формирование окраски оказывают влияние погодные условия: перепады температур летом и осенью отражаются на внешнем виде фруктов. Последние два сезона были неурожайными, что повлекло за собой потери и дефицит примерно 30–40% в текущем году и около 50% прошлого.

Источник: agroweek.

