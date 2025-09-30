Прогноз погоды на октябрь в Кривом Роге составили синоптики, и их мнения несколько отличаются.

Осень все чаще похожа на продление лета, а зиму отодвигают затяжные дожди, поэтому синоптики составили прогноз погоды на октябрь в Кривом Роге и раскрыли сюрпризы в этом месяце, пишет Politeka.

Прогноз опубликовали синоптики портала "Метеопрог".

Прогноз погоды на октябрь в Кривом Роге выглядит так, 3 среда, 1 числа, также, вероятно, пройдет дождь. Температура будет колебаться от +6°С ночью до +12°С днем. В четверг, 2 числа, местами пройдет небольшой дождь. Ночью прогнозируют +6°С, днем ​​– до +14°С.

В пятницу, 3 числа, в городе будет примерно такая же пора, как в предыдущий день, только без дождей температура будет колебаться от +5°С ночью до +17°С днем.

В субботу, 4 числа, криворожан ждет переменная облачность, вечером возможен мелкий дождь, температура составит +11°С ночью и +18°С днем. В воскресенье, 5 октября, облачная погода. Ночью температура снизится до +11°С, днем ​​ожидается до +18°С. Без осадков.

По словам известного народного синоптика Владимира Деркача, второй месяц осени подарит широкий спектр погодных настроений. Уже с первых дней октября стоит ожидать короткое, но удивительно приятное бабье лето — несколько дней ясной, солнечной и ласковой погоды, которая станет своеобразным прощанием лета.

Впрочем, такая идиллия будет продолжаться недолго. Уже в середине первой декады погода начнет меняться: западные ветры принесут влагу и прохладу, что станет первым признаком настоящей осени. Вторая половина месяца начнется дождями и ощутимым понижением температуры, но этот период также не будет длительным. Ближе к концу второй декады дожди постепенно отступят и температуры снова пойдут вверх, поворачивая более комфортные условия.

Финал месяца, по прогнозу Деркача, будет изменчивым и динамичным: сначала следует ожидать нескольких ветреных дней, а затем относительно сухой и мягкой поры, которая позволит насладиться последними теплыми прогулками перед зимним сезоном.

Похожего мнения придерживается и другой народный синоптик — Станислав Щедрин, заключивший прогноз поры на октябрь в Кривом Роге. Его видение будущего месяца даже более оптимистично. По мнению Щедрина, осенняя прохлада придет с опозданием, а комфортное тепло задержится до середины месяца.

