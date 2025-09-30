Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумах направлена ​​на поддержку наиболее уязвимых категорий населения.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумах предусматривает предоставление временного жилья в строящемся модульном городке на территории общины, сообщает Politeka.

По данным официальной страницы социальной защиты Сум в Facebook, проект рассчитан на внутренне перемещенные семьи и лиц, чьи дома пострадали в результате военных действий или других чрезвычайных происшествий. Модульный городок создает безопасный временный приют для людей, оставшихся без жилья, в частности для пожилых граждан, нуждающихся в особом внимании.

Заявки на поселение принимает Департамент социальной защиты населения. Это учреждение определяет лиц, имеющих право на временное жилье, и формирует список желающих. Для включения в список необходимо заполнить заявление установленного образца.

Документы представляют по адресу: город Сумы, ул. Харьковская, 35, Общественная приемная, рабочее место №15. Работники Департамента консультируют посетителей и дают инструкции по оформлению. Обязательными бумагами есть паспорт, идентификационный код и справка внутри перемещенного лица. Для семей следует указать всех членов, нуждающихся в жилье. Без этих документов оформление невозможно.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумах направлена ​​на поддержку наиболее уязвимых категорий населения. Особое внимание уделяется пожилым и внутренне перемещенным, которые оказались в Сумах и потеряли собственное жилье из-за чрезвычайных обстоятельств. Проект обеспечивает жителей безопасным, обустроенным пространством для временного пребывания, позволяющим ощутить поддержку и уменьшить социальные риски.

