Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах передбачає надання тимчасового житла в модульному містечку, яке споруджується на території громади, повідомляє Politeka.

За даними офіційної сторінки соціального захисту Сум у Facebook, проєкт розрахований на внутрішньо переміщені сім’ї та осіб, чиї домівки постраждали внаслідок воєнних дій або інших надзвичайних подій. Модульне містечко створює безпечний тимчасовий прихисток для людей, що залишилися без житла, зокрема для літніх громадян, котрі потребують особливої уваги.

Заявки на поселення приймає Департамент соціального захисту населення міської ради. Ця установа визначає осіб, які мають право на тимчасове житло, та формує перелік охочих. Для включення до списку необхідно заповнити заяву встановленого зразка.

Документи подають за адресою: місто Суми, вул. Харківська, 35, Громадська приймальня, робоче місце №15. Працівники Департаменту консультують відвідувачів і надають інструкції щодо оформлення. Обов’язковими паперами є паспорт, ідентифікаційний код та довідка внутрішньо переміщеної особи. Для родин слід зазначити всіх членів, які потребують житла. Без цих документів оформлення неможливе.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах спрямована на підтримку найбільш вразливих категорій населення. Особлива увага приділяється літнім людям та внутрішньо переміщеним, які опинилися в Сумах і втратили власне житло через надзвичайні обставини. Проєкт забезпечує мешканців безпечним, облаштованим простором для тимчасового перебування, що дозволяє відчути підтримку та зменшити соціальні ризики.

