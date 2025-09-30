В умовах дефіциту продуктів у Київській області та інших регіонах імпорт збільшується.

Дефіцит продуктів у Київській області цього сезону зачіпає один із найпопулярніших фруктів серед українців — яблука, повідомляє Politeka.

Експерт Тарас Баштанник зазначив, що протягом сезону ціни на плоди підвищувалися щомісяця на 5–7%, а на початку літа сягнули 60–80 гривень за кілограм. Основними причинами стали скорочення запасів, дефіцит продуктів у Київській області, зниження якості фруктів і нестача сучасних сховищ для їх зберігання. Через це країна навіть була змушена закуповувати яблука за кордоном, що нетипово для традиційного експортера.

З серпня спостерігається часткове зниження вартості: наразі яблука продають за 30–50 гривень за кілограм. Фахівці прогнозують помірне підвищення на 3–5% щомісяця найближчим часом. Україна залишається постачальником яблук на зовнішні ринки, але в умовах дефіциту продуктів у Київській області та інших регіонах імпорт збільшується. Ціна на внутрішньому ринку формується під впливом експортних ставок і вартості яблучного концентрату. У разі зниження внутрішніх цін виробники надають перевагу переробці або експорту, щоб уникнути збиткових продажів.

Різниця між популярними сортами коливається на 5–10%, а ключовими факторами ціни залишаються якість плодів, калібр, забарвлення та смакові характеристики. Споживачі надають перевагу масовим сортам, тоді як фермери обирають нові з урахуванням місцевих умов і ризиків.

На формування забарвлення впливають погодні умови: перепади температур улітку та восени відбиваються на зовнішньому вигляді фруктів. Останні два сезони були неврожайними, що спричинило втрати та дефіцит приблизно 30–40% у поточному році та близько 50% минулого.

