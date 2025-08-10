Робота для пенсіонерів в Запоріжжі пропонує кілька актуальних вакансій з гнучкими умовами та стабільним доходом, повідомляє Politeka.

Компанія G car, автопарк пропонує посаду водія таксі на авто компанії. Зарплата становить від 25 000 до 40 000 грн з можливістю отримувати до 65% від каси. Особливість — викуп транспортного засобу за 1 грн без застав та внесків. Автопарк надає нові машини на газу, серед яких Škoda Scala 2021 та Peugeot 301 2021.

Водій має бути з правами категорії В, досвідом водіння від року та смартфоном. Обов’язки включають підтримку чистоти авто, яке закріплюється за водієм. Компанія забезпечує технічне обслуговування та ремонт, а також підтримку менеджера 24/7.

У мережі магазинів Пан Маркет відкрита вакансія продавця-касира із зарплатою 15 000 грн (750 гривень ставка в день). Графік роботи — 4/2 або 3/2 з 8:00 до 20:00. Вимагається відповідальність, комунікабельність, знання касової дисципліни, уміння працювати в команді. Обов’язки: проведення касових операцій, прийом та викладка товарів, участь в інвентаризації.

Для тих, хто зацікавлений у сфері харчування, є пропозиція від Старик В.Ю., ФЛП — помічник на кухню у пивному барі «БОЧКА». Зарплата — від 10 000 до 15 000 грн (ставка + %). Робота на повну зайнятість, графік 7/7 з 10:00 до 23:00. Основні обов’язки: допомога кухарю, підтримання чистоти, акуратність. Вимоги — бажання навчатися, порядність, проживання у Комунарському районі.

Отже, робота для пенсіонерів в Запоріжжі пропонує різноманітність позицій — від водія до продавця та кухонного працівника з можливістю розвитку та стабільною оплатою.

