Работа для пенсионеров в Запорожье предлагает несколько актуальных вакансий с гибкими условиями и стабильным доходом, сообщает Politeka.

Компания G car, автопарк предлагает должность водителя такси на авто компании . Зарплата составляет от 25000 до 40000 грн с возможностью получать до 65% от кассы. Особенность – выкуп транспортного средства за 1 грн без залогов и взносов. Автопарк предоставляет новые машины газа, среди которых Škoda Scala 2021 и Peugeot 301 2021.

Водитель должен быть с правами категории В, опытом вождения от года и смартфоном. Обязанности включают в себя поддержку чистоты авто, которое закрепляется за водителем. Компания обеспечивает техническое обслуживание и ремонт , а также поддержку менеджера 24/7.

В сети магазинов Пан Маркет открыта вакансия продавца-кассира с зарплатой 15 000 грн (750 нривен ставка в день). График работы - 4/2 или 3/2 с 8:00 до 20:00. Требуется ответственность, коммуникабельность, знание кассовой дисциплины, умение работать в команде. Обязанности: проведение кассовых операций, прием и выкладка товаров, участие в инвентаризации.

Для заинтересованных в сфере питания есть предложение от Старик В.Ю., ФЛП — помощник на кухню в пивном баре «БОЧКА». Зарплата – от 10 000 до 15 000 грн (ставка + %). Работа на полную занятость, график 7/7 с 10:00 до 23:00. Основные обязанности: помощь повару, поддержание чистоты, аккуратность. Требования – желание учиться, порядочность, проживание в Коммунарском районе.

Итак, работа для пенсионеров в Запорожье предлагает разнообразие позиций – от водителя до продавца и кухонного работника с возможностью развития и стабильной оплатой.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье: открыта регистрация, как получить помощь

Также Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Запорожской области: в некоторых общинах выдают бесплатные продукты.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Запорожье: украинцев готовы поддержать, куда обращаться.