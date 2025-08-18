Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області фіксується у багатьох супермаркетах.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області набирає обертів, адже з магазинів зникають звичні види риби, серед яких товстолобик та щука, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Іхтіолог Юлія Куцоконь.

Їх стає дедалі важче знайти навіть у великих торговельних мережах, а ціни на окремі позиції значно зросли.

За словами іхтіолога Юлії Куцоконь з Інституту зоології ім. Шмальгауза НАН України, ситуація пов’язана із серйозним падінням рибного промислу. Основною причиною називають наслідки підриву Каховського водосховища, що призвів до катастрофічного зменшення вилову у багатьох водоймах.

Обмеження, пов’язані з воєнним станом, також істотно вплинули на галузь. Рибалки стикаються з численними перешкодами: неможливістю вийти на воду, труднощами з отриманням дозволів, а також прямими заборонами на промисел.

Крім того, частина водойм втрачена через окупацію, замінування або осушення. Це унеможливлює доступ до колишніх основних джерел рибних ресурсів.

У результаті товстолобик і щука стали не лише малодоступними, а й дуже дорогими. Так, у мережі "Сільпо" товстолобик продається по 111 грн за кілограм, у Varus — майже 180 грн. Щука в деяких точках відсутня взагалі, а де з'являється — коштує понад 190 грн/кг.

Різке зменшення пропозиції відчувається по всій країні, зокрема дефіцит продуктів у Дніпропетровській області фіксується у багатьох супермаркетах. Покупці стикаються з порожніми полицями, а продавці не можуть гарантувати стабільні поставки.

За оцінками експертів, ситуація залишається складною й поки не має швидкого вирішення.

Джерело: Телеграф

