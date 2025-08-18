Дефицит продуктов в Днепропетровской области набирает обороты, ведь из магазинов исчезают привычные виды рыбы, среди которых толстолобик и щука, сообщает Politeka.
Такую информацию предоставляет Ихтиолог Юлия Куцоконь.
Их становится все труднее найти даже в крупных торговых сетях, а цены на отдельные позиции значительно выросли.
По словам ихтиолога Юлии Куцоконь из Института зоологии им. Шмальгауза НАН Украины ситуация связана с серьезным падением рыбного промысла. Основной причиной называют последствия подрыва Каховского водохранилища, что привело к катастрофическому уменьшению отлова во многих водоемах.
Ограничения, связанные с военным положением, также оказали существенное влияние на отрасль. Рыбаки сталкиваются с многочисленными препятствиями: невозможностью выйти на воду, сложностями с получением разрешений, а также прямыми запретами на промысел.
Кроме того, часть водоемов потеряна из-за оккупации, заминирования или осушки. Это делает невозможным доступ к бывшим основным источникам рыбных ресурсов.
В результате толстолобик и щука стали не только малодоступными, но и очень дорогими. Так, в сети "Сильпо" толстолобик продается по 111 грн.
Резкое уменьшение предложения ощущается по всей стране, в частности, дефицит продуктов в Днепропетровской области фиксируется во многих супермаркетах. Покупатели сталкиваются с полыми полками, а продавцы не могут гарантировать стабильные поставки.
По оценкам экспертов, ситуация остается сложной и пока не имеет скорейшего разрешения.
