Обмеження руху у Рівному мають тимчасовий характер і спрямовані на підвищення якості доріг.

Обмеження руху у Рівному відбувається через інфраструктурні роботи, які ускладнюють проїзд на ряді вулиць, повідомляє Politeka.

Про це попереджає влада міста.

Через проведення дорожнього ремонту в кількох районах обласного центру спостерігаються труднощі для автомобілістів.

Поточні заходи охоплюють відразу кілька ділянок. Найбільш інтенсивно бригади працюють на вулицях Чорновола, Григорія Сковороди, Буковинській та Київській. На останній, окрім основного ремонту, здійснюється реконструкція зливової каналізації. Це створює підвищене навантаження на трафік, особливо в години найбільшого транспортного потоку.

Також, ускладнення можуть виникнути на Богоявленській, де комунальні служби демонтують старі елементи огорож. Через це проїзд у зоні робіт може бути тимчасово обмеженим. Усі роботи відбуваються в рамках місцевих програм з модернізації об’єктів міської інфраструктури.

Мерія рекомендує водіям планувати маршрут з урахуванням ускладнень або, за можливості, користуватись громадським транспортом. Звертається увага на необхідність дотримання тимчасової схеми руху, встановленої відповідними знаками.

Громадян просять поставитися до ситуації з розумінням. Обмеження руху у Рівному мають тимчасовий характер і спрямовані на підвищення якості доріг, безпеки та ефективності водовідведення в місті. Завершення робіт планується найближчим часом.

Джерело: ОГО

До слова, у місті також дорожчає проїзд.

Найбільш відчутні зміни стосуватимуться громадського транспорту, зокрема тролейбусів та маршрутних таксі.

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