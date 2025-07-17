Подорожчання проїзду у Рівному торкнеться жителів вже на початку серпня.

Подорожчання проїзду у Рівному очікується вже з 1 серпня 2025 року, повідомляє Politeka.

Відповідна інформація зазначена в офіційному проєкті рішень Рівненської міської ради.

Найбільш відчутні зміни стосуватимуться громадського транспорту, зокрема тролейбусів та маршрутних таксі. Запропонований тариф у тролейбусах становитиме 15 гривень за поїздку, а абонемент на місяць — 400 гривень. Причиною такого кроку стали суттєві фінансові втрати комунального підприємства «Рівнеелектроавтотранс», які з роками тільки зростали.

Водночас ціни на перевезення маршрутними автобусами можуть зрости до 18 гривень за квиток або перевезення багажу. Такий перегляд пояснюється здорожчанням основних ресурсів: пального, запчастин, вартості ремонту, а також підвищенням мінімального доходу працівників.

У разі позитивного рішення міських депутатів, подорожчання проїзду у Рівному торкнеться жителів вже на початку серпня.

Окрім змін у вартості проїзду, в Рівненській області впроваджено обмеження для вантажного транспорту. Йдеться про заборону пересування дорогами загального користування вдень при температурі повітря вище +28°C для машин, маса яких перевищує 24 тонни, або навантаження на вісь становить більше 7 тонн. Такі заходи впроваджують для збереження дорожнього покриття в спеку.

Однак, варто врахувати те, що заборона не поширюється на спецтехніку, зокрема ту, що перевозить живність, небезпечні речовини, продукти, або ту, що залучена до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій чи виконує оборонні завдання.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на воду на Дніпропетровщині: в області виникли значні проблеми, мешканців попередили.

Також Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Запоріжжі: яких змін очікувати в травні.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Києві: у НБУ розповіли, коли це може статися.