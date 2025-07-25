Ограничение движения в Ровно носят временный характер и направлены на повышение качества дорог.

Ограничение движения в Ровно происходит из-за инфраструктурных работ, которые затрудняют проезд на ряде улиц, сообщает Politeka.

Об этом предупреждают власти города.

Из-за проведения дорожного ремонта в ряде районов областного центра наблюдаются трудности для автомобилистов.

Текущие мероприятия охватывают сразу несколько участков. Наиболее интенсивно бригады работают на улицах Черновола, Григория Сковороды, Буковинской и Киевской. На последний, кроме основного ремонта, осуществляется реконструкция ливневой канализации. Это создает повышенную нагрузку на трафик, особенно в часы наибольшего транспортного потока.

Также осложнения могут возникнуть на Богоявленской, где коммунальные службы демонтируют старые элементы заборов. Поэтому проезд в зоне работ может быть временно ограничен. Все работы проходят в рамках местных программ по модернизации объектов городской инфраструктуры.

Мэрия рекомендует водителям планировать маршрут с учетом осложнений или, по возможности, пользоваться общественным транспортом. Обращается на необходимость соблюдения временной схемы движения, установленной соответствующими знаками.

Граждан просят отнестись к ситуации с пониманием. Ограничения движения в Ровно носят временный характер и направлены на повышение качества дорог, безопасности и эффективности водоотведения в городе. Завершение работ планируется в ближайшее время.

Источник: ОГО

К слову, в городе также дорожает проезд.

Наиболее ощутимые изменения будут касаться общественного транспорта, включая троллейбусы и маршрутные такси.

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