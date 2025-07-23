Місцевим мешканцям варто знати про обмеження руху в Вінницькій області, тож розповідаємо про це детальніше.

На кілька днів водіям доведеться скоригувати свої маршрути через обмеження руху в Вінницькій області, повідомляє Politeka.

Як це йдеться на Facebook-сторінці Барської міської ради, обмеження руху в Вінницькій області вплине на автомобілістів, які користуються залізничним переїздом поблизу Бару.

З 20:00 28 липня і до 10:00 30 липня проїхати переїздом між Баром і Копаєм буде неможливо. Ремонтні роботи триватимуть майже дві доби, і на цей період доступ для транспорту перекриють повністю.

Залізничники лагодитимуть ділянку на 35-му кілометрі перегону, недалеко від Кузьминців, Голубівки, Семенок і Затоки. Для екстрених служб там облаштують тимчасовий настил, щоб швидка, пожежна та рятувальники могли вчасно реагувати на виклики.

Як тільки ремонт завершиться, переїзд знову відкриють для проїзду. Нагадаємо, що роботи на цій ділянці стартували ще 14 липня і триватимуть до самого кінця місяця. Тож місцева влада просить водіїв поставитися до ситуації з розумінням. Кажуть, що такі заходи потрібні для безпеки.

Крім того, обмеження руху в Вінницькій області стосується і вантажного транспорту. У спекотні дні, коли стовпчик термометра перевищує +28, великогабаритним авто доведеться зупинятися.

Заборонп діє на дорогах загального користування державного значення. Якщо загальна маса машини понад 24 тонни, а навантаження на вісь перевищує 7 тонн, їхати не дозволять.

Такі правила у зв’язку зі спекою діють з 09:00 до 22:00. Виняток зробили тільки для машин, які перевозять швидкопсувні продукти, небезпечні вантажі, тварин або ж виконують критично важливі завдання, як от евакуація чи доставка військових товарів.

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