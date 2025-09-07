Українці, які через війну змушені були залишити свої домівки, мають шанс отримати безкоштовне житло для ВПО у Київській області.

Безкоштовне житло для ВПО у Київській області надається через оформлення квартирного обліку в новій громаді, повідомляє Politeka.

Перш за все, отримати безкоштовне житло для ВПО у Київській області можна для тимчасового проживання.

Переселенці мають право на соціальний дах над головою з комунальної власності громади, де вони зареєстровані в Єдиній базі даних внутрішньо переміщених осіб. Такий дім видається на рік з можливістю продовження.

Право на цю опцію мають усі переселенці, які не володіють домом або чия частка менша за встановлені Кабміном норми.

Якщо ж помешкання розташоване на тимчасово окупованих територіях чи в районах бойових дій, то навіть за наявності достатньої площі людина може стати на облік.

Платити за проживання не потрібно, лише за комунальні послуги. Пріоритет надається багатодітним сім’ям, родинам з дітьми, вагітним жінкам, непрацездатним людям та пенсіонерам, які втратили дах над головою внаслідок війни.

Другий вид обліку стосується тих, хто потребує поліпшення житлових умов. У цьому випадку переселенці можуть отримати житлові приміщення у будинках державного та громадського фонду у безстрокове користування. Надалі такі квартири чи будинки можна буде приватизувати.

Окремо існує соціальний квартирний облік. Він передбачає, що переселенці можуть користуватися соціальним дахом над головою на підставі договору найму. Це можуть бути квартири чи садибні будинки з житлового фонду соціального призначення.

Тривалість проживання залежить від доходів родини і може становити рік або більше. Оплачуються лише комунальні послуги.

Отже, безкоштовне житло для ВПО у Київській області стає справжньою підтримкою для тих, хто втратив дім і змушений починати життя заново.

Джерело: Вільне радіо

