Безкоштовні продукти для ВПО у Сумській області доступні для малозабезпечених родин, повідомляє Politeka.

Пресслужба міської ради інформує, що роздача стартувала 10 липня. Департамент соціального захисту населення зазначає, що допомогу забезпечили Global Empowerment Mission UA спільно з Фондом Говарда Дж. Баффета.

Один продуктовий набір надається кожній сім’ї, яка станом на 1 липня перебувала на обліку та отримувала державну підтримку. Обов’язковою умовою є наявність реєстрації у межах Сумської міської територіальної громади.

Отримати пакунок можна в актовій залі за адресою: вулиця Харківська, 35. Графік роботи пункту видачі такий: з понеділка по четвер з 8:00 до 16:00, у п’ятницю – з 8:00 до 15:00, у середині дня з 12:00 до 13:00 передбачена перерва.

Для оформлення набору необхідно пред’явити паспорт або електронний аналог у застосунку Дія, ідентифікаційний код, а за потреби – витяг про місце проживання у межах громади. Якщо отримувач не має можливості з’явитися особисто, забрати пакунок може довірена особа. Проте це можливо лише за наявності оригіналів документів одержувача та власного паспорта представника.

Департамент просить громадян дотримуватися порядку під час видачі, аби уникнути скупчення біля будівлі. Для уточнення інформації можна звернутися за номером гарячої лінії: (050) 407 81 27.

Отже, безкоштовні продукти для ВПО у Сумській області видаються організовано, за чіткими правилами та при дотриманні визначених вимог, що дозволяє підтримати найбільш уразливі категорії населення.

