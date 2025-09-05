Бесплатные продукты для ВПЛ в Сумской области доступны малообеспеченным семьям, сообщает Politeka.

Прессслужба городского совета сообщает, что раздача стартовала 10 июля. Департамент социальной защиты населения отмечает, что помощь была обеспечена Global Empowerment Mission UA ​​совместно с Фондом Говарда Дж. Баффета.

Один продуктовый набор предоставляется каждой семье, которая на 1 июля состояла на учете и получала государственную поддержку. Обязательным условием есть наличие регистрации в пределах Сумской городской территориальной громады.

Получить пакет можно в актовом зале по адресу: улица Харьковская, 35. График работы пункта выдачи такой: с понедельника по четверг с 8:00 до 16:00, в пятницу – с 8:00 до 15:00, в середине дня с 12:00 до 13:00 предусмотрен перерыв.

Для оформления набора необходимо предъявить паспорт или электронный аналог в приложении Действие, идентификационный код, а при необходимости – выписку о месте жительства в пределах общины. Если получатель не может появиться лично, забрать пакет может доверенное лицо. Однако это возможно только при наличии оригиналов документов получателя и паспорта представителя.

Департамент просит граждан соблюдать порядок во время выдачи, чтобы избежать скопления у здания. Для уточнения информации можно обратиться по номеру горячей линии: (050) 407 81 27.

Итак, бесплатные продукты для ВПЛ в Сумской области представляются организованно, по четким правилам и при соблюдении определенных требований, что позволяет поддержать наиболее уязвимые категории населения.

