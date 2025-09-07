Украинцы, которые из-за войны вынуждены были покинуть свои дома, имеют шанс получить бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области предоставляется через оформление квартирного учета в новой общине, сообщает Politeka.

Прежде всего, получить бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области можно для временного проживания.

Переселенцы имеют право на социальную крышу над председателем коммунальной собственности общины, где они зарегистрированы в Единой базе данных внутренне перемещенных лиц. Такой дом выдается в год с возможностью продления.

Право на эту опцию имеют все переселенцы, не владеющие домом или чья доля меньше установленных Кабмином норм.

Если же дом расположен на временно оккупированных территориях или в районах боевых действий, то даже при наличии достаточной площади человек может стать на учет.

Платить за проживание не нужно только за коммунальные услуги. Приоритет предоставляется многодетным семьям, семьям с детьми, беременным женщинам, нетрудоспособным людям и пенсионерам, потерявшим крышу над головой в результате войны.

Второй вид учета касается нуждающихся в улучшении жилищных условий. В этом случае, переселенцы могут получить жилые помещения в домах государственного и общественного фонда в бессрочное пользование. В дальнейшем такие квартиры или дома можно будет приватизировать.

Отдельно существует социальный квартирный учет. Он предусматривает, что переселенцы могут пользоваться социальной крышей над головой из договора найма. Это могут быть квартиры или усадебные дома из жилищного фонда социального назначения.

Продолжительность проживания зависит от доходов семьи и может составлять год или больше. Оплачиваются только коммунальные услуги.

Итак, бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области становится настоящей поддержкой для тех, кто потерял дом и вынужден начинать жизнь заново.

