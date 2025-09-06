Нова система оплати проїзду у Миколаєві робить транспорт сучаснішим і наближає місто до європейських стандартів.

Нова система оплати проїзду у Миколаєві запрацювала і змінила традиційний спосіб користування громадським транспортом, повідомляє Politeka.

Відтепер замість звичайних квитків застосовується універсальний QR-код, сумісний із будь-якою банківською карткою. Оплата здійснюється через смартфон за кілька секунд, що робить пересування більш зручним і швидким.

Особливістю нововведення є можливість пересадок протягом 90 хвилин без додаткового платежу, що дозволяє економити для тих, хто регулярно користується автобусами чи тролейбусами. Вартість електронного квитка становить 8 гривень, тоді як паперовий — 10.

Крім разових поїздок, сервіс пропонує різні абонементи: на тиждень, два тижні або місяць. Окремо передбачені студентські та туристичні варіанти, що дозволяє пасажирам обирати оптимальний тариф залежно від частоти пересувань.

Новий сервіс допомагає уникати черг та скорочує час на придбання проїзного документа. Користувачі можуть підключати картки до Apple Pay або Google Pay і розраховуватися, просто відсканувавши QR-код у транспорті.

Детальна інформація щодо тарифів, абонементів та правил використання доступна на офіційному сайті КП «Миколаївелектротранс». Там також розміщені контакти й інструкції, які допомагають швидко освоїти можливості нової системи.

Таким чином, нова система оплати проїзду у Миколаєві робить транспорт сучаснішим і наближає місто до європейських стандартів мобільності, спрощуючи пересування та оптимізуючи витрати пасажирів.

