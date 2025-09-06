Новая система оплаты проезда в Николаеве делает транспорт более современным и приближает город к европейским стандартам.

Новая система оплаты проезда в Николаеве заработала и сменила традиционный способ пользования общественным транспортом, сообщает Politeka.

Теперь вместо обычных билетов применяется универсальный QR-код, совместимый с любой банковской картой. Оплата производится через смартфон за несколько секунд, что делает передвижение более удобным и быстрым.

Особенностью новшества является возможность пересадок в течение 90 минут без дополнительного платежа, что позволяет экономить для тех, кто регулярно пользуется автобусами или троллейбусами. Стоимость электронного билета составляет 8 гривен, в то время как бумажный — 10.

Помимо разовых поездок, сервис предлагает разные абонементы: в неделю, две недели или месяц. Отдельно предусмотрены студенческие и туристические варианты, позволяющие пассажирам выбирать оптимальный тариф в зависимости от частоты передвижений.

Новый сервис помогает избегать очередей и сокращает время приобретения проездного документа. Пользователи могут подключать карты к Apple Pay или Google Pay и рассчитываться, просто отсканировав QR-код в транспорте.

Подробная информация о тарифах, абонементах и ​​правилах использования доступна на официальном сайте КП «Николаевэлектротранс». Там также размещены контакты и инструкции, помогающие быстро освоить возможности новой системы.

Таким образом, новая система оплаты проезда в Николаеве делает транспорт более современным и приближает город к европейским стандартам мобильности, упрощая передвижение и оптимизируя расходы пассажиров.

