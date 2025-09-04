Українців попередили, що у Миколаєві перекриють рух транспорту на низці ключових вулиць.

У Миколаєві перекриють рух транспорту через важливий захід, який планують провести в українському місті, тому важливо знати про незручності, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті міської ради.

У п’ятницю, 12 вересня, у місті заплановано проведення благодійного забігу під назвою «Дякуємо Збройним Силам України». Цей захід має на меті не лише об’єднати мешканців навколо важливої справи, а й привернути увагу громадськості до ролі та значення військових у захисті держави.

З цієї причини виконавчий комітет Миколаївської міської ради ще 2 вересня ухвалив рішення «Про обмеження та внесення змін в організацію дорожнього руху транспортних засобів».

Щоб забезпечити проведення забігу у безпечних умовах, у день події, а саме 12 вересня, з 09:00 до 12:00 у Миколаєві перекриють рух транспорту на низці ключових вулиць. Такий крок є необхідним для створення вільного простору, де зможуть бігти учасники та одночасно зберігатиметься порядок і безпека.

У цей часовий проміжок у Миколаєві перекриють рух транспорту на таких ділянках:

вул. Адміральська на відрізку від Захисників Миколаєва до Маріупольської;

вул. Соборна від перехрестя з Набережною і аж до Адміральської;

вул. Соборна на відрізку від вулиці Адміральської до вулиці Шевченка.

Для організації заходу та збереження громадського порядку передбачено низку спеціальних заходів. Встановлення тимчасових огорож, попереджувальних та обмежувальних дорожніх знаків покладено на комунальне спеціалізоване монтажно-експлуатаційне підприємство. Ці конструкції мають допомогти водіям орієнтуватися у змінах та попередити можливі незручності.

Контроль за дорогами, а також охорону громадського порядку в цей день забезпечуватимуть підрозділи патрульної поліції. Правоохоронці стежитимуть за тим, щоб захід відбувався організовано, без інцидентів, а також аби усі учасники та жителі міста почувалися у безпеці.

