Украинцев предупредили, что в Николаеве перекроют движение транспорта по ряду ключевых улиц.

В Николаеве перекроют движение транспорта из-за важной меры, которую планируют провести в украинском городе, поэтому важно знать о неудобствах, сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь на сайте городского совета.

В пятницу, 12 сентября, в городе запланировано проведение благотворительного забега под названием «Спасибо Вооруженным Силам Украины». Эта мера имеет целью не только объединить жителей вокруг важного дела, но и привлечь внимание общественности к роли и значению военных в защите государства.

По этой причине исполнительный комитет Николаевского городского совета еще 2 сентября принял решение "Об ограничении и внесении изменений в организацию дорожного движения транспортных средств".

Чтобы обеспечить проведение забега в безопасных условиях, в день происшествия, а именно 12 сентября, с 09.00 до 12.00 в Николаеве перекроют движение транспорта на ряде ключевых улиц. Такой шаг необходим для создания свободного пространства, где смогут бежать участники и одновременно будет сохраняться порядок и безопасность.

В этот временной промежуток в Николаеве перекроют движение транспорта на следующих участках:

ул. Адмиральская на отрезке от Защитников Николаева до Мариупольской;

ул. Соборная от перекрестка с Набережной и до Адмиральской;

ул. Соборная на отрезке от улицы Адмиральской до улицы Шевченко.

Для организации мероприятия и сохранения общественного порядка предусмотрен ряд специальных мероприятий. Установка временных ограждений, предупредительных и ограничительных дорожных знаков возложена на коммунальное специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие. Эти конструкции должны помочь водителям ориентироваться в переменах и предотвратить возможные неудобства.

Контроль за дорогами, а также охрану общественного порядка в этот день будут обеспечивать подразделения патрульной полиции. Правоохранители будут следить за тем, чтобы мероприятие проходило организованно, без инцидентов, а также чтобы все участники и жители города чувствовали себя в безопасности.

