Прогноз погоди на тиждень з 8 по 14 вересня у Запоріжжі демонструє коливання температури.

Прогноз погоди на тиждень з 8 по 14 вересня у Запоріжжі передбачає теплі дні та прохолодні ночі, а також змінну атмосферну активність, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає сайт Метеофор.

Понеділок, 8 вересня, буде помірно теплим: вдень стовпчик термометра підніметься до +14°C, напрямок повітря — північно-східний, швидкість — 10 м/с, опадів не очікується. У вівторок, 9 числа, денна температура досягне +25°C, пориви залишатимуться близько 10 м/с, передбачаються невеликі дощі — 2,7 мм.

Середа, 10-го, очікується з помірним теплом +14°C, швидкість руху повітря — 13 м/с, опади прогнозують 3 мм. У четвер, 11 числа, термометри покажуть +26°C, швидкість руху — до 9 м/с, дощі практично не передбачаються. П’ятниця, 12-го, буде трохи прохолоднішою — +17°C, пориви до 11 м/с, невеликі опади — 0,7 мм.

Субота, 13 числа, прогнозується теплою — +26°C, швидкість повітря 13 м/с, опади відсутні. Неділя, 14 вересня, буде прохолоднішою — +16°C, невелика кількість опадів — 0,1 мм.

Загалом тиждень характеризується комфортними днями, прохолодними ночами та мінливою погодою, а поривчастий потік повітря робитиме відчуття температури різним у різні дні. Опади будуть переважно слабкими, що створює сприятливі умови для перебування на вулиці.

Таким чином, прогноз погоди на тиждень з 8 по 14 вересня у Запоріжжі демонструє коливання температури, короткочасні дощі та помірні пориви, що відповідає типовому осінньому клімату регіону.

Місцевим жителям та гостям міста варто враховувати змінність погодних умов і планувати прогулянки та поїздки.

