Прогноз погоды на неделю с 8 по 14 сентября в Киеве демонстрирует колебания температуры.

Прогноз погоды на неделю с 8 по 14 сентября в Запорожье предусматривает тёплые дни и прохладные ночи, а также переменную атмосферную активность, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет сайт Метеофор .

Понедельник, 8 сентября, будет умеренно теплым: днем ​​столбик термометра поднимется до +14°C, направление воздуха северо-восточное, скорость 10 м/с, осадков не ожидается. Во вторник, 9 числа, дневная температура достигнет +25°C, порывы будут оставаться около 10 м/с, предполагаются небольшие дожди - 2,7 мм.

Среда, 10, ожидается с умеренным теплом +14°C, скорость движения воздуха — 13 м/с, осадки прогнозируют 3 мм. В четверг, 11 числа, термометры покажут +26°C, скорость движения - до 9 м/с, дожди практически не предполагаются. Пятница, 12-го, будет немного прохладнее - +17°C, порывы до 11 м/с, небольшие осадки - 0,7 мм.

Суббота, 13 числа, прогнозируется теплой — +26°C, скорость воздуха 13 м/с, осадки отсутствуют. Воскресенье, 14 сентября, будет более прохладным — +16°C, небольшое количество осадков — 0,1 мм.

В целом неделя характеризуется комфортными днями, прохладными ночами и переменной погодой, а порывистый поток воздуха будет делать ощущение температуры разным в разные дни. Осадки будут преимущественно слабыми, что создает благоприятные условия для пребывания на улице.

Таким образом прогноз погоды на неделю с 8 по 14 сентября в Запорожье демонстрирует колебания температуры, кратковременные дожди и умеренные порывы, что соответствует типичному осеннему климату региона.

Местным жителям и гостям города следует учитывать изменение погодных условий и планировать прогулки и поездки.

