Місцевим мешканцям варто звернути увагу на оновлений графік відключення газу на тиждень з 8 по 14 вересня у Харкові.

Графік відключення газу на тиждень з 8 по 14 вересня у Харкові передбачає проведення ремонтних робіт на газових мережах у Салтівському районі, повідомляє Politeka.

За інформацією міської філії «Газмережі», графік відключення газу на тиждень з 8 по 14 вересня у Харкові діятиме лише з 9.09 до 11.09. На цей час подачу блакитного палива буде припинено за низкою адрес:

Вулиця Бучми, 28/64, 30-Г, 30-А, 30-В, 30-Б, 32, 32-Б, 32-А, 34-А, 34-Б, 34-В, 36-А, 36, 36-В, 36-Б, 38-А, 40-А, 40-Б, 42-Б, 42-А, 44-Б, 44-В, 44, 44-Г, 44-А, 46-А, 46, 46-Б, 46-В, 50-Б, 50, 52.

Гарібальді, 1, 1-А, 3, 4, 5, 6, 7, 8-А, 8, 11-А, Владислава Зубенка, 29-В, 29-А, 29-Г, 29-Б, 29-Д, 29, 35-А; Валентинівська, 33-А, 33, 35/81, 38, 38-А, 41, 42, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 58-А, 58-Б, 60, 62, 64.

Гвардійців-Широнінців, 38-Б, 38-В, 38, 38-А, 40-Г, 40-Д, 40-В, 40, 40-Б, 44, 44-Б, 44-В, 50, 50-В, 50-А, 52, 54-А, 54, 58, 60, 62; Світла, 1, 1-А, 2, 2-А, 2-Б, 3-А, 3-Б, 3, 4, 6-А, 6, 7, 7-А, 7-Б, 8, 8-А, 9-А, 10, 11-А, 13-Б, 13-А, 17, 19, 21, 23-А, 23, 23-Б, 27-Б, 27-А, 27, 29, 39, 43, 45, 47, 49, 49-А, 49-Б.

Нескорених, 29-Б, 29-А, 29, 29-В, 33-Д, 33-Е, 33, 33-А, 37-А, 33-А, 33-Б, 33-Г, 33-В, 37-Б, 37-Г, 37-А, 37-В, 37-Д, 37, 45, 46, 47, 47-Д, 47-Б, 47-А, 48-Б, 48, 48-Д, 48-Е, 48-А, 49, 50, 52-А, 52, 54, 54-А, 54-Б, 56, 58, 60-А, 60-Б, 60, 66, 68-Д, 68-Б, 68-А, 68, 70.

Окрім цього, графік відключення газу на тиждень з 8 по 14 вересня у Харкові діятиме і на проспекті Трактобудівників. Обмеження також діятимуть з 9.09 до 11.09.

Йдеться про будинки 79, ділянка № 6, 79, № 5, 79, № 4, 79/42, 79, № 1, 79, № 9, 79, № 3, 79, № 2, 79, № 7, 79, № 8, 79/42-А, 83-Д, 83-Б, 83, 83-Г, 83-В, 83-Є, 85, 85-А, 85-Г, 85-Б, 85-В, 87-А, 87, 87-Б, 89-Б, 89-А, 89, 93.

95-А, 95, 103, 103-А, 103-Г, 105, 107-А, 107-Б, 107, 107-В, 124, 124-Б, 124-А, 126, 126-А, 126-Б, 128-А, 128-Б, 130-Б, 130-В, 130-А, 130, 134-Б, 134, 134-А, 138-В, 138-А, 138-Б, 138, 140-В, 140-Б, 140-А, 142, 158, 158-А, 160-А, 160, 160-Б, 162-В, 162-Є, 162-Б, 162-А, 162, 162-Д, 162-Г.

Ділянка № 27 квартал (далі кв.) 8, ділянка № 72 кв. 6, № 129 кв. 4, № 52 кв. 7, 26 кв. 8, 108 кв. 3, 64 кв. 7, 121 кв. 6, 149 кв. 7, 33 кв. 4, 55 кв. 5, 78 кв. 4, 34 кв. 4, 59 кв. 8, 73а кв. 5, 115 кв. 3, 12 кв. 9, 125 кв. 7, 82 кв. 4, 60 кв. 5, 61 кв. 5, 76 кв. 5, 74 кв. 6, 132 кв. 3, 121 кв. 5, 53,44 кв. 8, 65 кв. 6, 104 кв. 4, 122 кв. 5,4,6, 117 кв. 3, 102 кв. 3, 123 кв. 3,8, 113 кв. 7,4, 156 кв. 8, 132,141 кв. 7, 20 кв. 7.

128 кв. 4, 74 кв. 5, 90 кв. 5, 88 кв. 5, 38 кв. 8, 57 кв. 6, 89 кв. 6, 9,24 кв. 7, 71 кв. 6,3, 126 кв. 7, 143 кв. 7, 130 кв. 4, 13 кв. 9, 136 кв. 5, 137 кв. 6, 53 кв. 7, 41 кв. 7, 93 кв. 7, 19 кв. 7, 42 кв. 7, 47 кв. 7,8, 84 кв. 7, 114 кв. 7, 104 кв. 6, 99,100 кв. 8, 24 кв. 8, 111 кв. 3, 33 кв. 7, 87 кв. 8, 110 кв. 7, 134 кв. 4, 120 кв. 8, 15 кв. 8, 102 кв. 4, 83 кв. 7, 91 кв. 7, 133 кв. 3, 74 кв. 7.

Останні новини:

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме

Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для переселенців: хто має право