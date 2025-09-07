Местным жителям следует обратить внимание на обновленный график отключения газа на неделю с 8 по 14 сентября в Харькове.

График отключения газа в неделю с 8 по 14 сентября в Харькове предусматривает проведение ремонтных работ на газовых сетях в Салтовском районе, сообщает Politeka.

По информации городского филиала «Газсети», график отключения газа на неделю с 8 по 14 сентября в Харькове будет действовать только с 9.09 до 11.09. На это время подача голубого топлива будет прекращена по ряду адресов:

Улица Бучми, 28/64, 30-Г, 30-А, 30-В, 30-Б, 32, 32-Б, 32-А, 34-А, 34-Б, 34-В, 36-А, 36, 36-В, 36-Б, 38-А, 40-А, 40-Б, 42-Б, 42-А, 44-Б, 44-В, 44, 44-Г, 44-А, 46-А, 46, 46-Б, 46-В, 50-Б, 50, 52.

Гарибальди, 1, 1-А, 3, 4, 5, 6, 7, 8-А, 8, 11-А, Владислава Зубенко, 29-В, 29-А, 29-Г, 29-Б, 29-Д, 29, 35-А; Валентиновская, 33-А, 33, 35/81, 38, 38-А, 41, 42, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 58-А, 58-Б, 60, 62, 64.

Гвардейцев-Широнинцев, 38-Б, 38-В, 38, 38-А, 40-Г, 40-Д, 40-В, 40, 40-Б, 44, 44-Б, 44-В, 50, 50-В, 50-А, 52, 54-А, 54, 58, 60, 62; Светлая, 1, 1-А, 2, 2-А, 2-Б, 3-А, 3-Б, 3, 4, 6-А, 6, 7, 7-А, 7-Б, 8, 8-А, 9-А, 10, 11-А, 13-Б, 13-А, 17, 19, 21, 23-А, 23, 23-Б, 27-Б, 27-А, 27, 29, 39, 43, 45, 47, 49, 49-А, 49-Б.

Некорених, 29-Б, 29-А, 29, 29-В, 33-Д, 33-Е, 33, 33-А, 37-А, 33-А, 33-Б, 33-Г, 33-В, 37-Б, 37-Г, 37-А, 37-В, 37-Д, 37, 45, 46, 47, 47-Д, 47-Б, 47-А, 48-Б, 48, 48-Д, 48-Е, 48-А, 49, 50, 52-А, 52, 54, 54-А, 54-Б, 56, 58, 60-А, 60-Б, 60, 66, 68-Д, 68-Б, 68-А, 68, 70.

Кроме того, график отключения газа на неделю с 8 по 14 сентября в Харькове будет действовать и на проспекте Трактостроителей. Ограничения будут также действовать с 9.09 до 11.09.

Речь идет о домах 79, участке № 6, 79, № 5, 79, № 4, 79/42, 79, № 1, 79, № 9, 79, № 3, 79, № 2, 79, № 7, 79, № 8, 79/42-А, 83-Д, 83-Б, 83, 83-Г, 83-В, 83-Є, 85, 85-А, 85-Г, 85-Б, 85-В, 87-А, 87, 87-Б, 89-Б, 89-А, 89, 93.

95-А, 95, 103, 103-А, 103-Г, 105, 107-А, 107-Б, 107, 107-В, 124, 124-Б, 124-А, 126, 126-А, 126-Б, 128-А, 128-Б, 130-Б, 130-В, 130-А, 130, 134-Б, 134, 134-А, 138-В, 138-А, 138-Б, 138, 140-В, 140-Б, 140-А, 142, 158, 158-А, 160-А, 160, 160-Б, 162-В, 162-Є, 162-Б, 162-А, 162, 162-Д, 162-Г.

Участок № 27 квартал (далі кв.) 8, ділянка № 72 кв. 6, № 129 кв. 4, № 52 кв. 7, 26 кв. 8, 108 кв. 3, 64 кв. 7, 121 кв. 6, 149 кв. 7, 33 кв. 4, 55 кв. 5, 78 кв. 4, 34 кв. 4, 59 кв. 8, 73а кв. 5, 115 кв. 3, 12 кв. 9, 125 кв. 7, 82 кв. 4, 60 кв. 5, 61 кв. 5, 76 кв. 5, 74 кв. 6, 132 кв. 3, 121 кв. 5, 53,44 кв. 8, 65 кв. 6, 104 кв. 4, 122 кв. 5,4,6, 117 кв. 3, 102 кв. 3, 123 кв. 3,8, 113 кв. 7,4, 156 кв. 8, 132,141 кв. 7, 20 кв. 7.

128 кв. 4, 74 кв. 5, 90 кв. 5, 88 кв. 5, 38 кв. 8, 57 кв. 6, 89 кв. 6, 9,24 кв. 7, 71 кв. 6,3, 126 кв. 7, 143 кв. 7, 130 кв. 4, 13 кв. 9, 136 кв. 5, 137 кв. 6, 53 кв. 7, 41 кв. 7, 93 кв. 7, 19 кв. 7, 42 кв. 7, 47 кв. 7,8, 84 кв. 7, 114 кв. 7, 104 кв. 6, 99,100 кв. 8, 24 кв. 8, 111 кв. 3, 33 кв. 7, 87 кв. 8, 110 кв. 7, 134 кв. 4, 120 кв. 8, 15 кв. 8, 102 кв. 4, 83 кв. 7, 91 кв. 7, 133 кв. 3, 74 кв. 7.

