Грошова допомога для пенсіонерів у Вінницькій області надає можливість підтримки самотніх громадян похилого віку та забезпечує регулярне підвищення пенсійних виплат.

Грошова допомога для пенсіонерів у Вінницькій області призначається частині літніх українців, які відповідають визначеним критеріям відбору, повідомляє Politeka.

Це передбачено постановою Уряду.

Виплати передбачені урядовою постановою та спрямовані на підтримку осіб похилого віку, які не мають родинної опіки та фінансової підтримки. Для таких громадян передбачено щомісячні доплати, що дозволяє покращити матеріальне забезпечення та покрити базові потреби.

Отримати додаткові виплати можуть одинокі пенсіонери, які відповідають умовам, визначеним у статтях 4 та 7 Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю». Доплата нараховується тим, хто отримує пенсію за віком і не користується іншими соціальними виплатами. Станом на кінець 2024 року розмір допомоги становить 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, що дорівнює 944 гривням щомісяця.

Щоб претендувати на грошову допомогу у Вінницькій області, необхідно відповідати кільком критеріям: вік від 80 років і старше, статус одинокої особи без родини, виключно пенсія за віком та потреба у постійному догляді, підтверджена медичним висновком. Особи, які отримують пенсію по інвалідності чи інші соцвиплати, надбавку не отримують.

Для оформлення щомісячної доплати одинокий пенсіонер має звернутися до Пенсійного фонду України та надати паспорт, ідентифікаційний код, довідку про відсутність інших соцвиплат та висновок лікаря щодо потреби у догляді. Після позитивного рішення фонду, додаткові 944 гривні щомісяця будуть нараховуватися, покращуючи фінансове становище літньої людини.

